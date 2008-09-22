Приветствую! Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта. То есть при своей работе он должен уметь генерировать события и принимать команды. Суть можно посмотреть на примерах: ...
Разработка игры для ВК
Нужно сделать игру деберц для соц.сети VK.
Заявки фрилансеров
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