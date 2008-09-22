Программа для игры

Необходимо написать программу, которая самостоятельно играет в Камикадзе 2 на igrun.com. Для лучшего понимания, того чего я хочу зайдите и поиграйте. В программе необходимо реализовать возможность самостоятельного выбора стратегии игры. Для каждой ставки с определенной ценой необходимо, чтобы в программе была возможность выбрать количество уровней до которого доходит персонаж игры перед тем как забрать приз. В случае попадания камней на игрока делается другая ставка с другой ценой, и персонаж доходит до определенного уровня и т.д. пока не заберет приз.