Программа для игры

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Закрытнет заявок152 просмотра

Необходимо написать программу, которая самостоятельно играет в Камикадзе 2 на igrun.com. Для лучшего понимания, того чего я хочу зайдите и поиграйте. В программе необходимо реализовать возможность самостоятельного выбора стратегии игры. Для каждой ставки с определенной ценой необходимо, чтобы в программе была возможность выбрать количество уровней до которого доходит персонаж игры перед тем как забрать приз. В случае попадания камней на игрока делается другая ставка с другой ценой, и персонаж доходит до определенного уровня и т.д. пока не заберет приз.

13 лет назад
rklimovich
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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