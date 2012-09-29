Приветствую! Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта. То есть при своей работе он должен уметь генерировать события и принимать команды. Суть можно посмотреть на примерах: ...
Нужен java кодер
Здравствуйте !
Игровому проекту на базе онлайн MMORPG игры Lineage2, нужен JAVA-кодер для работы с ядром сервера.
Требования:
- Возраст от 20 лет
- Опыт работы с java, python
- Опыт игры Lineage2 на официальных серверах
- Обьязательное знание java,python
- Желательно: опыт разработки на java, знание xml, html, php,
- Приветствется опыт разработки серверных сборок Lineag2 (java)
Условия:
- Удаленная работа
- Оплата с второго месяца 15000руб
- Оплата за первый месяц после открытия игрового проекта - 20% с месячного дохода сервера
- Гибкий график работы
За основу берем исходники Voron DEV gracia epilogue.
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