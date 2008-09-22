Браузерная онлайн игра

Здраствуйте. Я из Азербайджана ,город Баку . Решил открыть онлайн браузерную игру на подобии старого Бойцовского клуба (combats.ru) Имею команду. Не хватает грамотного програмиста. Первый раз , открыл игру 2 года назад , но после трёх месяцев работы игры была закрыта . По причине ошибок програмиста. Напишу о стратегии. Програмисту буду платить после ,в течении совместной работы. Если не будет никаких проблем с програмированием и исправлением ошибок игры , закрытием дырок скрипта. Игра в течении малого времени завоюет популярность в Азербайджане. Это гарантировано. После , по согласию програмиста , он будет приглашён в Азербайджан город Баку. Здесь ему предоставим все удобства для проживания. для полного получения нужной информации свяжитесь со мной по электронной почте : [Запрещенная информация]

ICQ : 356661007