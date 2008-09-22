Создать игру "Catsforfi"

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок205 просмотров

Игра должна быть сделана по игре Трансформайс. Думаю, вы можете узнать о ней из Википедии. Только вместо мышек кошки, а вместо сыра рыба.

13 лет назад
Alice135
Ксения 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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