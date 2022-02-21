Подправить код java

Для игры нужно подправить код,

Что есть = при использовании предмета добавляет в таблицу sql в стопчик всем игрокам а не одному

=Нужно подправить код что бы давало только тому кто активировал в коде вказана только графа для добавление итема в стопчик, при необходимости предоставлю все данные