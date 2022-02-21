Подправить код java

Разработка игрЗакрыт1 заявка660 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для игры нужно подправить код,

Что есть = при использовании предмета добавляет в таблицу sql в стопчик всем игрокам а не одному 

=Нужно подправить код что бы давало только тому кто активировал в коде вказана только графа для добавление итема в стопчик, при необходимости предоставлю все данные

2 года назад
guest_16454275071872
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Протестировать онлайн игру

    Необходимо найти баг в мобильной онлайн игре на наличие получения игровой валюты и других преимуществ. Возможно попробовать тест кейсы/sql -инъекции и т.д. Ошибки при регистрации , дизайна и т.д не интересует adgame.ru

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка короткого уровня для гиперказуальной игры (Unity)

    Добрый день! Необходимо разработать короткий уровень состоящий из 3 ситуаций (подуровней) по аналогии [url=https://www.youtube.com/watch?v=zf7be-BUbHM]Comics Bob Game All Levels 1-45 Gameplay Walkthrough Review | (IOS - Android)[/url] Ассеты и анимации на нашей стороне. Более подробно в ТЗ - ...

    Unity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Validation radio buttons JAVASCRIPT

    ребят помогите пожалуйста. есть готовы код html и javascript, единственное єто мне нужно сделать validation - валидацию для своих radio button. Я вроде как сделала валидацию, ( если не выбран ни один редио боттон должна выдаваться ошибка) но ...

    Javascript
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Покер-рум

    Нужно написать web приложение покер-рума 1. Серверная база с генератором случайных чисел, который симулирует операции с виртуальной «колодой».2. Клиент-серверная часть, программный блок, который будет работать с пользователем в виртуальной комнате3. Внутренняя платформа, которая будет содержать саму ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Оптимизация и переделка шейдеров под Oculus Quest 2 на движке "Unity"

    $400

    Вам будет предоставлен проект содержащий в себе сцену с различными объектами, на каждом из них свой шейдер. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу) задачи: 1) Доработка шейдеров для корректной работы на OpenGL ES 3.1 и ...

    Unity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка куллинга под URP на движке "Unity"

    $400

    Вам будет предоставлен проект со случайной генерацией сцен. Генерация запускается через сцену #JoyWay\Scenes\Starter. (Ссылка на проект будет предоставлена по вашему запросу). Генерация происходит чанками, каждый чанк представляет собой отдельную сцену. Каждая сцена имеет в себе: 1) сшитую ...

    Unity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка

    "Wombo: Make your selfies sing"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Все подробности в телеграме или в ватсапе

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад