Скопировать сайт с играми

ребят помогите пожалуйста. есть готовы код html и javascript, единственное єто мне нужно сделать validation - валидацию для своих radio button. Я вроде как сделала валидацию, ( если не выбран ни один редио боттон должна выдаваться ошибка) но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скопировать игры с одного или другого проекта , и поставить на хост .
Или с этого
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