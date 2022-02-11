Validation radio buttons JAVASCRIPT

ребят помогите пожалуйста.

есть готовы код html и javascript, единственное єто мне нужно сделать validation - валидацию для своих radio button.

Я вроде как сделала валидацию, ( если не выбран ни один редио боттон должна выдаваться ошибка)

но при нажатии на кнопку - выдать стоимоть выбраных пицц у меня нечего не выдаеться.

Помогите разобрать ошибку пожалуйста!

Прикрипляю свою работу в ЗИП.