Протестировать онлайн игру

Добрый день! Необходимо разработать короткий уровень состоящий из 3 ситуаций (подуровней) по аналогии [url=https://www.youtube.com/watch?v=zf7be-BUbHM]Comics Bob Game All Levels 1-45 Gameplay Walkthrough Review | (IOS - Android)[/url] Ассеты и анимации на нашей стороне. Более подробно в ТЗ - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти баг в мобильной онлайн игре на наличие получения игровой валюты и других преимуществ.
Возможно попробовать тест кейсы/sql -инъекции и т.д.
Ошибки при регистрации , дизайна и т.д не интересует
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