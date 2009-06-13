Программирование игры на флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки257 просмотров

Нужен программист на реализацию движка игры во флеше. Игра представляет собой онлайн стратегию, где игрок занимается фермерским хозяйством. Ему будет предоставлено поле для посадки растений, здания для производства продукции, загоны для животных и т.д.

На каждом уровне игроку необходимо будет продать определенных товаров на определенную сумму внутриигровых денег.

Существующий аналог - farmer.vkontakte.ru

Срок разработки ~6 месяцев. Управимся раньше - будет премия.

16 лет назад
luciusspb
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флеш игры сетевые

    $2500

    Требуется разработать сервер приложений (С#, хз), в нем модули под каждую конкретную игру + сами игры (flash) по готовым макетам Обязательные требования: Отказоустойчивость, модульность и прозрачность добавления новых игр. ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Игра основанная на ajax

    $10000

    Thewest.ru - праобраз. Интересует, кто и за сколько может сделать или продать готовый движок. Только важная поправка, продажа движка только в пакете с вашей помощью по нему

    AJAX
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Игра на java

    Нужно реализовать игру камень-ножницы-бумага на java с простейшим графическим интерфейсом. В проекте должно быть 8 классов,простейшее меню(новая игра,выход).

    Java
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Kingdoms Strike

    Пришло время для чего-то лучшего, чем ВОВ, ЛОТРО или Линейдж. Особенность проекта заключается в увеличении взаимосвязи и взаимодействия между игроками, созданиии условий, правил игры, приближенных к реальной жизни, а так же переосмысление таких деталей ...

    Разработка игр18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка казуальной игры, C++

    $2500

    Требуется опытный разработчик на игровой проект, ориентировочно на 2 месяца. Занятость полная. Вознаграждение - 50000р в месяц (обсуждаемо). Рассматриваем кандидатов из Москвы и области, необходимо встречаться примерно 1 раз в неделю для обсуждений текущих ...

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад