Требуется разработать сервер приложений (С#, хз), в нем модули под каждую конкретную игру + сами игры (flash) по готовым макетам Обязательные требования: Отказоустойчивость, модульность и прозрачность добавления новых игр. ...
Программирование игры на флеш
Нужен программист на реализацию движка игры во флеше. Игра представляет собой онлайн стратегию, где игрок занимается фермерским хозяйством. Ему будет предоставлено поле для посадки растений, здания для производства продукции, загоны для животных и т.д.
На каждом уровне игроку необходимо будет продать определенных товаров на определенную сумму внутриигровых денег.
Существующий аналог - farmer.vkontakte.ru
Срок разработки ~6 месяцев. Управимся раньше - будет премия.
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