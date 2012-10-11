Программист Canvas

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищем на постоянную удаленную попроектную работу сильного программиста по Canvas анимации. Оплата очень хорошая. Интересуют люди из схожего с Москвой часового пояса, не страдающие синдромом внезапного пропадания со всех радаров.

На данный момент есть текущий проект.

FB-апп для промо-кампании одной международной компании. Конкретно по нему интересно будет оценить ваши предложения по срокам и расценкам.

Еще раз повторюсь, нацелены именно на долгосрочное сотрудничество.

Прикладывайте ваши работы.