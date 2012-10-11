Программист Canvas

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок117 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищем на постоянную удаленную попроектную работу сильного программиста по Canvas анимации. Оплата очень хорошая. Интересуют люди из схожего с Москвой часового пояса, не страдающие синдромом внезапного пропадания со всех радаров.

На данный момент есть текущий проект.

FB-апп для промо-кампании одной международной компании. Конкретно по нему интересно будет оценить ваши предложения по срокам и расценкам.

Еще раз повторюсь, нацелены именно на долгосрочное сотрудничество.

Прикладывайте ваши работы.

13 лет назад
d4rkolian
Николай 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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