Разработка flash-игр и flash-сайтов

Для постоянного сотрудничества ищем AS-программистов ИЗ ПИТЕРА, а точнее команду или команды разработчиков. Кто нужен.

1. Специалисты, специализирующиеся на разработке и программировании игр.

2. Специалисты, занимающиеся разработкой флэш-сайтов (xml итп).

Предпочтение отдам все же не фрилансерам-одиночкам, а командам, способным создать проект под ключ. Это важно. Платим столько, сколько вы просите (естественно в адекватных пределах рыночной цены). Пишите на почту (flashcafe(обезьяна)инбокс.ru), комментарии не читаю. Не забывайте оставлять ссылку на портфолио и контактную информацию (аська, мыло, телефон).

Прежде чем посылать свое предложение, еще раз внимательно прочитайте объявление. Пожалуйста, уважайте мое время и не шлите предложения если вы только начинаете работать в данном направлении, нам нужны крепкие профи с опытом и сильным портфолио. Спасибо.