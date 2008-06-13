Определяем стоимость небольшой игры, кроссбраузерность (если не флеш) Бегалка-стрелялка, по графики аналог icq-warsheep. Услуги дизайнеров не нужны! Графика за исключением отдельных элементов вся готова. - ...
Разработка flash-игр и flash-сайтов
Для постоянного сотрудничества ищем AS-программистов ИЗ ПИТЕРА, а точнее команду или команды разработчиков. Кто нужен.
1. Специалисты, специализирующиеся на разработке и программировании игр.
2. Специалисты, занимающиеся разработкой флэш-сайтов (xml итп).
Предпочтение отдам все же не фрилансерам-одиночкам, а командам, способным создать проект под ключ. Это важно. Платим столько, сколько вы просите (естественно в адекватных пределах рыночной цены). Пишите на почту (flashcafe(обезьяна)инбокс.ru), комментарии не читаю. Не забывайте оставлять ссылку на портфолио и контактную информацию (аська, мыло, телефон).
Прежде чем посылать свое предложение, еще раз внимательно прочитайте объявление. Пожалуйста, уважайте мое время и не шлите предложения если вы только начинаете работать в данном направлении, нам нужны крепкие профи с опытом и сильным портфолио. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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