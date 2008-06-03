Создание браузерной онлайн игры по типу БК

Ваша задача состоит в разработке данного проекта и поддержки его работоспособности.

Зарплата будет составлять около 30-40% от прибыли.

Мы предоставляем СПД, договора с мобильными операторами и т.д. Вобщем все финансовые операции лежат на нас.

Также возможна лишь разработка, без поддержки. Сколько стоит данный проект предположительно знаю, хотелось бы услышать сколько вы за нее хотите, и в какой период сможете реализовать.