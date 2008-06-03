Определяем стоимость небольшой игры, кроссбраузерность (если не флеш) Бегалка-стрелялка, по графики аналог icq-warsheep. Услуги дизайнеров не нужны! Графика за исключением отдельных элементов вся готова. - ...
Создание браузерной онлайн игры по типу БК
Ваша задача состоит в разработке данного проекта и поддержки его работоспособности.
Зарплата будет составлять около 30-40% от прибыли.
Мы предоставляем СПД, договора с мобильными операторами и т.д. Вобщем все финансовые операции лежат на нас.
Также возможна лишь разработка, без поддержки. Сколько стоит данный проект предположительно знаю, хотелось бы услышать сколько вы за нее хотите, и в какой период сможете реализовать.
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