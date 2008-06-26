Вьювер моделей Collada на движке Quest3D

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Завершен3 заявки235 просмотров

Создать вьювер моделей Collada на движке Quest3D.

17 лет назад
Mr_F
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Draik
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
1 день
Вьювер отлично функционирует, спасибо.
Отличное ТЗ, деловое отношение. Реально приятно работать.

Заявки фрилансеров

Draik
33 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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