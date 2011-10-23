Хочется получить проект VisualStudio 2010 с примером работы шейдера из библиотеки NVidia Shaders Library. Интересует вот этот http://developer.download.nvidia.com/shaderlibrary/packages/post_glowBalloon.zip
Разработка игры для соц. сети
Здравствуйте, я ищу всемогущего кодера, который займётся программной частью, и вообще всей технической частью. Я буду идейным партнёром, так сказать, I make money, make ideas. Также буду вкладывать деньги на развитие приложение, а также поиск партнёров! По всем вопросам в
Skype: derek.gardiner7
icq 29616616
Заявки фрилансеров
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