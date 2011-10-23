Разработка игры для соц. сети

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Здравствуйте, я ищу всемогущего кодера, который займётся программной частью, и вообще всей технической частью. Я буду идейным партнёром, так сказать, I make money, make ideas. Также буду вкладывать деньги на развитие приложение, а также поиск партнёров! По всем вопросам в

Skype: derek.gardiner7

icq 29616616

14 лет назад
komar12
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров