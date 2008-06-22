Создание и разработка флеш программирования многопользовательской игры наподобие Биллиард «Восьмёрка» на http://games.mail.ru/mini Разработка полностью с нуля. Подробнее в присылаемом ТЗ, если заинтересуетесь.
Разработка мини-игры
Требуется Флеш-программист, для удаленной разработки многопользовательских мини-игр. При хорошем качестве работы готов предоставлять потоковую работу.
ТЗ, графику и интерфейсы предоставляем в полном объеме.
Заявки фрилансеров
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