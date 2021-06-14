Roguelike generation algorithm

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
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Нужно реализовать Roguelike generation algorithm (с любым подходом, с BSP-деревом или другим) , а также заселить это подземелье различными нпс. В коде сделать комменты для пояснения. По времени на выполнение проги сутки.

4 года назад
guest_16238344100691
4 года в сервисе
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4 года назад

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