Здравствуйте. Нужно сделать синхронизацию походов (атак) в игре Wiking war of clans, чтобы армии с разных аккаунтов начинали бой одновременно (есть несколько аккаунтов). Игра на смартфоне. Без предоплат! Только безопасные платежи.
Производство игровых роликов для мобильной игры
Вся подробная информация по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1haMABDOTLs0ogVrWmnzaeClZtFrZgVqDgK3jIh0fL1Q/edit
Заявки фрилансеров
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