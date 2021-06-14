Синхронизация атак в игре Wikings War of clans

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Закрыт3 заявки2164 просмотра

Здравствуйте. Нужно сделать синхронизацию походов (атак) в игре Wiking war of clans, чтобы армии с разных аккаунтов начинали бой одновременно (есть несколько аккаунтов). Игра на смартфоне. Без предоплат! Только безопасные платежи.

4 года назад
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