Есть игра опубликованная на iOS и macOS. В игре есть сonsumable покупки. Проблема следующая: на iOS и Mac с процем M1 покупки можно делать сколько угодно много раз, как и должно быть, но на ...
Добавить внутриигровые покупки в игру iOS
Есть Last Survival Raid в App Store
1. требуется добавить возможность покупки золотых монет за реальные деньги игрока, без каких либо ограничений по количеству покупок
Линейка покупок:
4.99$ - 5 монет
9.99$ - 10 монет
14.99$ - 15 монет
24.99$ - 25 монет
49.99$ - 50 монет
99.99$ - 100 монет
199.99$ - 200 монет
499.99$ - 500 монет
2. Установить один скин для подписки, то есть нужно чтобы пользователь смог оформить подписку на скин (сам скин может быть любой, можно военный камуфляж к примеру), после того как скин оформлен, со счета пользователя должно списываться по 1$ неделю до удаления подписки
3. Сделать компиляцию под MAC OS, чтобы была возможность использовать игру маке
Игра написана на
unreal engine 4, blueprint и c++
в основном blueprint
Заявки фрилансеров
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