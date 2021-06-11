Добавить внутриигровые покупки в игру iOS

Есть Last Survival Raid в App Store

1. требуется добавить возможность покупки золотых монет за реальные деньги игрока, без каких либо ограничений по количеству покупок

Линейка покупок:

4.99$ - 5 монет

9.99$ - 10 монет

14.99$ - 15 монет

24.99$ - 25 монет

49.99$ - 50 монет

99.99$ - 100 монет

199.99$ - 200 монет

499.99$ - 500 монет

2. Установить один скин для подписки, то есть нужно чтобы пользователь смог оформить подписку на скин (сам скин может быть любой, можно военный камуфляж к примеру), после того как скин оформлен, со счета пользователя должно списываться по 1$ неделю до удаления подписки

3. Сделать компиляцию под MAC OS, чтобы была возможность использовать игру маке

Игра написана на

unreal engine 4, blueprint и c++

в основном blueprint