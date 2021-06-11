Решить проблему InApp purchases на macOS

Есть игра опубликованная на iOS и macOS. В игре есть сonsumable покупки.

Проблема следующая: на iOS и Mac с процем M1 покупки можно делать сколько угодно много раз, как и должно быть, но на обычных Mac покупку можно сделать только единожды - при попытке купить тот же буст возникает варнинг "покупка уже совершена ранее и будет восстановлена бесплано" и покупки не срабатывают. Тестировалось на нескольких мак под разными учетками - везде одинаковый итог. Готов заплатить за решение