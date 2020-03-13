Доброго времени суток.

Требуется реализовать механизм взаимодействия между двумя тестовыми клиентами на основе готового ассета. Если все нормально дальше будут другие задачи.

Задачи, пока, не сложные, в основном 2D и интерфейс.

Пишите, пожалуйста, почасовую ставку.