Сайт под ключ с 0 игры с выводом денег

Т3 - Сайт с 0 с выводом денег / азартный проект .

Сайт для игры на реальные деньги с выводом и пополнениями . Прилагается дизайн проекта более точный и макет .

На сайте должны присутствовать :

1.Авторизация через вконтакте .

2.Админ панель со всеми статистиками о играх , список пользователей , пополнений , выводов (страница заявок на вывод) .

Должны быть функции - бана пользователей , мут в чате , возможность через админку давать статус модератора , администратора , ютубера пользователю . Страница с выводами где админы могут нажать подтвердить вывод и выплата отправиться с кошелька фри автоматически и кнопка отменить вывод. Страница истории пополнения ( выводов ) . Статистика всех игр , пополнений и выводов (отдельная страница где будут все статистики). Доступ в админ панель должно даваться только через базу данных. Другим кто зайдет по ссылке (домен/admin) должна выходить ошибка что страница не доступна или его не существует.

3.Пополнение и вывод , фри касса . Пополнения должны идти на мерчант а выводы с кошелька фри кассы автоматом. Т.е пользователи заказывают вывод и заявка отправляется в админ панель сайта . Оттуда админы нажимаем подтвердить (деньги выводяться автоматически с баланса фри кошелька по api) нажимает отменить (вывод отменяется и у пользователя возвращается на баланс с ошибкой "обратитесь в тех поддержку проекта").

4. Чат в котором могут писать все пользователи сайта . Аватарка пользователя такая же как и в аккаунте вконтакте . У админа, модератора,ютубера чтобы была возможность удалять сообщения , банить пользователей в чате . Отчищать чат полностью и после чего в чате должна выходить текст уведомление "Чат отчищен администрацией". Сделать интервал в чате 5 сек , чтобы не было спама.

5. Отдельная страница (как в макете и дизайне) Пользовательское соглашение и на него же контакты и правила чата . Желательно контакты , чтобы можно было менять в админ панеле не заходя в код.

6. Сама игра анимация которого как на этом сайте: https://gamasexual.ru/c/steves-world-game/ Основная суть персонаж бегает и собирает монеты. Должен быть прыжок на пробеле . Но не должна быть заставка как в игре , игра после нажатия сразу начинается . Главная суть игры собрать быстрее монеты на время . Время ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на миллисекундах чтобы не было одинаковых результатов! ( макет страницы игр и дизайн прилагается) . В макете есть жизни , их не нужно делать . Без жизней , но должны быть припятствия как змеи которые при попадании на них снижают скорость (мешают игрокам) . Перед началой игры т.е вступлении в комнату нужно сделать окошко с демо игрой как в макете (3 попытки попробовать поиграть).

Сама игра:

В игре будет 6 комнат, в каждой комнате разные ставки - 100 рублей, 300 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 3000 рублей и 5000 рублей. В каждой комнате одно и тоже задание - одинаковое во всех комнатах, во всех ставках. В этом фишка! Игрок выигрывая на ставке 100 рублей, может так же выполнив это же задание может выиграть и на ставке 5000 рублей! Всё одинаково, без повышения уровня сложности. Игрок, допустим заходит в первую комнату, на ставку 100 рублей, выполняет простое задание, собрать 50 монет на скорость, быстрее всех! Отсчёт обязательно в миллисекундах! Чтобы не было одинаковых результатов! Выполняет задание, НЕ ждёт остальных двух участников, видит свои результаты, и ждёт пока задание выполнят ещё два игрока. Всего в игре участвуют три игрока. Кто быстрее собрал 50 монет, тот и выиграл! 1 место, на этой ставке - выигрыш 150 рублей, 2 место - возврат ставки - 100 рублей и 3 место-проигрыш. 4-ый игрок по очереди становиться первым игроком следующей тройки, 7 игрок становится первым игроком третьей тройки и так далее. И всё это в первой комнате, в одной ставке. А в других комнатах, ставках, своя игра, своя тройка, но задания ВЕЗДЕ ВО ВСЕХ ШЕСТИ КОМНАТАХ ОДИНАКОВЫЕ, что в первой комнате на 100 рублей, что и в шестой комнате на 5000 рублей. Тогда игроки будут уверены что выполнив задание в первой комнате, можно так же выиграть и в шестой комнате на 5000 рублей. Всё просто- выигрывает тот, кто быстрее всех собрал 50 монет, в каждой тройке. После выполнения, третьим игроком в тройке, задания, сразу выходят результаты каждого игрока и сразу же определяется победитель. Сразу уходит выплата за первое место 150% от ставки, за второе место- 100% - возврат ставки и третье место - проигрыш. Т.е. на ставке 100 рублей - 1 место выигрыш - 150 рублей, 2 место - 100 рублей, 3 место - проиграл, и также на ставке 5000 рублей, 1 место выигрыш - 7500 рублей, 2 место возврат 5000 рублей и 3 место проигрыш! И везде во всех комнатах задания ОДИНАКОВЫЕ! БЕЗ всяких дополнительных усложнений задания, не зависимо от комнат, ставок!

Рассмотрим тройку игроков, группу. Заходит Первый игрок, делает ставку, сразу выполнил задание, собрал 50 монет на скорость, и сразу всем видно его результаты, заходит Второй игрок, делает ставку, видит результаты первого игрока, сразу выполняет задание, появляются два результата, первого и второго игрока, и ждёт выполнения задания третьим игроком, появляется Третий игрок, делает ставку, видит их результаты и сразу выполняет задание. После выполнения третьим игроком задания выходят все три результата, по итогам которых выявляются победители, первые два места. Им уходит выплата на баланс.

Рассмотрим само задание - задание простое, собрать именно определённое количество монет - 50 штук, быстрее всех! И всё! Без всяких сгораний жизни, без всяких дополнительных жизней! Пусть эти змеи будут, они будут им мешать, как препятствия! Допустим попался на змея, выпал, а время идёт, и не заново начинаешь, продолжаешь играть, но время тикает! Чем меньше будут попадаться на змей, тем быстрее соберут 50 монет! И ещё раз повторяю, сложность задания не зависит от ставки! ВО ВСЕХ СТАВКАХ, ВО ВСЕХ КОМНАТАХ, ОДИНАКОВОЕ ЗАДАНИЕ! Игра должна быть не долгим.

7. Кнопки на левом меню группа вк и реф программа и главная т.е главная страница выбора комнат.

8. Реферальная программа , 5% (добавить возможность изменять % в админ панеле) от пополнения идут на счет реферовода если его реферал (тот кто перешел по его реф ссылке) пополнил баланс.

У каждого своя уникальная реферальная ссылка которая генерируется после регистрации на сайте. В разделе реф программа , должна быть статистика рефералов , список тех кто зарегистрировились и сумма заработка с того или иного реферала.

9. Кнопка профиль как в макете/дизайне чтобы пользователи могли увидеть историю игры , пополнений выводов ( статистика ).

Дизайн и макет сайта прилагается . Макет может не совпадать с дизайном но приблизительно должно быть похожим. Примерный вид админ панеле прилагается .

Скрипт если можно , сделать установку на хостинг . Если не получиться на хостинг то на сервер , но с полной инструкцией всех компонентов и команд. Название сайта чтобы можно было менять в админке . Все ключи мерчанта фри кассы и вывода можно было поменять в админке так же и ссылку на группу вк.