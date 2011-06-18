Unity 3d project

Для разработки социальной игры требуются фрилансеры: -дизайнер/флешер -программист на флеш-клиент -программист на серверную часть на пхп/джава Игра про собак - смесь фермы и тамагочи, с красочной гламурной жизнерадостной графикой. Заинтересовавшимся просьба слать портфолио на [email protected] Заявку здесь могу не заметить. Дополнительное преимущество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка 2D игры на базе Unity3d
Подробности при личной переписке.
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