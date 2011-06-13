2D игра на тематику комиксы

Здравствуйте.

Идет набор дизайнеров, сценаристов, художников, программистов. В данный момент идет разработка игры, в основе которой ляжет тематика комиксы. Если вам интересна данная тематик и у вас есть опыт работы, то не проходите мимо.

Для запуска проекта нужны

-Программисты с опытом работы написания 2D игр на мобильных платформах (iOS, OS Android, Symbian OS)

-Программисты с опытом работы написания 2D игр на ПК.

-Художник + сценарист, Наброски или уже готовые рисунки главных героев или злодеев с их историями.

Проживания в г. Краснодаре или Краснодарском крае.

Пишите [email protected]