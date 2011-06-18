Разработка социальной игры на флеше

Для разработки социальной игры требуются фрилансеры:

-дизайнер/флешер

-программист на флеш-клиент

-программист на серверную часть на пхп/джава

Игра про собак - смесь фермы и тамагочи, с красочной гламурной жизнерадостной графикой.

Заинтересовавшимся просьба слать портфолио на [email protected]

Заявку здесь могу не заметить.

Дополнительное преимущество тем дизайнерам-флешерам, которые нарисуют мультяшную милую собаку любой из пород (чихуахуа, шпиц, йорк, овчарка, мопс) и тем программистам, которые уже писали фермы (киньте ссылку)

Нужны люди, готовые работать с полной занятостью, так как срок - 2 месяца. Приветствуем сотрудников из регионов и слаженные команды.