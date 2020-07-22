Необходимо отредактировать книгу на казахском языке на тему зарождения спорта в Казахстане, на казахском языке. Редактор должен владеть литературным казахским языком, в совершенстве.
Исправить ошибки 1 стр сейчас
Есть текст на 1 стр 2400 знаков. Пост и интернете. На русском. Надо исправить ошибки.
Сегодня и прямо сейчас. 30 мин.
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