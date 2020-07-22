Исправить ошибки 1 стр сейчас

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$3
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок249 просмотров

Есть текст на 1 стр 2400 знаков. Пост и интернете. На русском. Надо исправить ошибки.

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5 лет назад
Yarr
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

annaredkina
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Отличная работа. Была очень срочная задача. Выполнено очень быстро. Идеально. Спасибо.
Четкая постановка задач, оперативная коммуникация и оплата. Буду рада новому сотрудничеству! Однозначно рекомендую!

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