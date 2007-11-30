Контент: обновление базы выставок на сайте

на сайте expomap.ru заполняется база выставок. Все мероприятия в них регулярно повторяются (ежегодно).

Задача: отслеживать прошедшие мероприятия и переделывать их описания в анонсы след. года.

Алгоритм.

1. На сайте expomap через поиск выставок находим, например, прошедшие в сентябре 2007 г. Открывает в отдельном окне каждую выставку.

2. В описании выставки находим адрес официального сайта.

3. Заходим на офиц. сайт. Как правило - он англоязычный. (!) Смотрим даты выставок в 2008 г., смотрим логотип (не изменился ли), смотрим несколько аспектов выставки.

4. В админке изменяем даты и название выставки, возможно еще что-то (логотип). Нажимаем сохранить.

Оплата.

Всего на тек. момент порядка 600 выставок.

Бюджет на 600 выставок - 350 долл.

В дальнейшем это работа на постоянной основе, т.к. события ежегодно обновляются.

К рассмотрению принимаются только ответственные и умеющие грамотно планировать свое время люди (!) - задрали переносы сроков и отказы от обязательств.