Контент: обновление базы выставок на сайте

$350
Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок309 просмотров
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на сайте expomap.ru заполняется база выставок. Все мероприятия в них регулярно повторяются (ежегодно).

Задача: отслеживать прошедшие мероприятия и переделывать их описания в анонсы след. года.

Алгоритм.

1. На сайте expomap через поиск выставок находим, например, прошедшие в сентябре 2007 г. Открывает в отдельном окне каждую выставку.

2. В описании выставки находим адрес официального сайта.

3. Заходим на офиц. сайт. Как правило - он англоязычный. (!) Смотрим даты выставок в 2008 г., смотрим логотип (не изменился ли), смотрим несколько аспектов выставки.

4. В админке изменяем даты и название выставки, возможно еще что-то (логотип). Нажимаем сохранить.

Оплата.

Всего на тек. момент порядка 600 выставок.

Бюджет на 600 выставок - 350 долл.

В дальнейшем это работа на постоянной основе, т.к. события ежегодно обновляются.

К рассмотрению принимаются только ответственные и умеющие грамотно планировать свое время люди (!) - задрали переносы сроков и отказы от обязательств.

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
UniText
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$350
Все бы вроде бы было хорошо, и на связи был первое время и вроде показался адекватным, только вот, сделав часть работы и допустив много ошибок, долго не появлялся на связи, под предлогом "нет времени". После чего вообше исчез, хотя обещал все исправить (а деньги уже получил). В итоге ничего и не исправил. Поэтому будьте осторожны с ним. Халатное отношение налицо. А мы теперь огребаем от наших клиентов и партнеров за неправильный контент на сайте.