Распознавание брошурки

$5
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок275 просмотров
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требуется распознать с сохранением форматирования

желающие заняться присылайте тестовую страницу на [email protected]

тестовая страница в приложении1

вся брошура здесь

http://exclusiv-store.com/files/docu0108.rar

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
koshey
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$4
Выполнил быстро и качественно. Учел все пожелания и требования. Рекомендую.
Приятно было работать и общаться. Никаких проблем с оплатой.