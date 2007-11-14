Редактирование и корректировка текстов

Для корректировки и редактирования текстов нужет специалист русского языка или очень грамотный человек, который несколько часов в день сможет посвящать работе. Тексты пишутся нормальными, грамотными копирайтерами, так что их надо просто читать и подправлять, если было предложение с плагиатом, исправлять пунктуационные, орфографические ошибки, а также подводить к стилю, требуемому заказчиком.

Просьба указывать стоимость редактирования за 1000 знаков.