Редактирование и корректировка текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт64 заявки1123 просмотра
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Для корректировки и редактирования текстов нужет специалист русского языка или очень грамотный человек, который несколько часов в день сможет посвящать работе. Тексты пишутся нормальными, грамотными копирайтерами, так что их надо просто читать и подправлять, если было предложение с плагиатом, исправлять пунктуационные, орфографические ошибки, а также подводить к стилю, требуемому заказчиком.

Просьба указывать стоимость редактирования за 1000 знаков.

16 лет назад
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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