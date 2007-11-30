Внесение адресов в GPS карту

требуется распознать с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовую страницу на [email protected] тестовая страница в приложении1 вся брошура здесь http://exclusiv-store.com/files/docu0108.rar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА Внести адреса в уже готовую векторную карту
ОПЛАТА ПОЭТАПНО, сделали район отослали на проверку, получили деньги
8 районов
1) Центральный 700 РУБЛЕЙ
2) Дзержинский 700 РУБЛЕЙ
3) Краснооктябрьский 700 РУБЛЕЙ
4) Тракторозаводской 700 РУБЛЕЙ
5) Кировский 700 РУБЛЕЙ
6) Ворошилоский 700 РУБЛЕЙ
7) Краснармейский 700 РУБЛЕЙ
8) Советский 700 РУБЛЕЙ
Срок внесения адресов 1-2 суток
Качать исходники Карты формат .ntm отсюда http://counter.boloto.org/cgi/jump.php?id=239&l_id=8
Скачать редактор для визуального редактирования GPS-карт http://www.geopainting.com/download/mapedit1-0-39-4.zip
База адресов находится здесь http://map.volgadmin.ru
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