Внесение адресов в GPS карту

$250
Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка281 просмотр
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ЗАДАЧА Внести адреса в уже готовую векторную карту

ОПЛАТА ПОЭТАПНО, сделали район отослали на проверку, получили деньги

8 районов

1) Центральный 700 РУБЛЕЙ

2) Дзержинский 700 РУБЛЕЙ

3) Краснооктябрьский 700 РУБЛЕЙ

4) Тракторозаводской 700 РУБЛЕЙ

5) Кировский 700 РУБЛЕЙ

6) Ворошилоский 700 РУБЛЕЙ

7) Краснармейский 700 РУБЛЕЙ

8) Советский 700 РУБЛЕЙ

Срок внесения адресов 1-2 суток

Качать исходники Карты формат .ntm отсюда http://counter.boloto.org/cgi/jump.php?id=239&l_id=8

Скачать редактор для визуального редактирования GPS-карт http://www.geopainting.com/download/mapedit1-0-39-4.zip

База адресов находится здесь http://map.volgadmin.ru

16 лет назад
gve
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад