Корректировка текста

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка144 просмотра
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Необходимо скан перевести в текст, PDF в DOC

техническая информация

9 лет назад
super-visor
Романович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
natalia7705
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
Исполнила качественно и в срок, рекомендую.
Приятный в общении заказчик. Продолжаем сотрудничество.
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