Корректор

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок565 просмотров
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Доброго времени суток!

Веб-студии в связи с расширением в команду требуется корректор

Наши требования:

1. Возраст от 20 до 45 лет

2. Грамотный письменный и устный русский язык

3. Художественный вкус

4. Внимательность, ответственность, быстрая обучаемость, адекватность и порядочность.

Приветствуется опыт работы корректором или редактором...

Здадачи:

работа в отделе качества

проверка текстов, сайтов и других работ нашей веб-студии на соответствие визуальным и грамматическим правилам... Чтобы было всё ровно и четко…

В качестве тестового задания предлагаем написать или изобразить на скриншоте (программа к примеру SnagIt), что нужно поправить в сайте http://highriser.ru ... какие ошибки вы видите?

Условия работы: 5 дней в неделю, с 10 до 19 по МСК.

Оплата: от 400 у.е. в месяц в зависимости от качества и скорости вашей работы.

Оставляйте ваши icq

Предложения без указания необходимых данных рассматриваться не будут.

Цените своё и наше время.

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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