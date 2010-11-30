Отделу контроля качества при бюро научно-технических переводов «Альянс PRO» на удаленной штатной основе требуется редактор-аналитик. Требования: 1. Хорошие базовые знания в технических, юридических и экономических дисциплинах. 2. Высокий уровень владение навыками перевода в англо-русской и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
На постоянную удаленную работу требуется корректор.
Требования:
1)Безупречная грамотность.
2)Способность качественно вычитать 100.000 символов в сутки и более. Такая нагрузка не ежедневно, но бывает.
3)Часовой пояс UTC+02:00 Минск - Киев (+/- 1-2 часа).
4)Ежедневное нахождение на связи по icq, скайпу или почте.
Оплата:
2 типа работ: 0.1 и 0.2 wmz / 1000 символов без пробелов.
При работе по 0.1 wmz / 1000 не требуется серьезной правки текстов, все что нужно - исправить орфографию и пунктуацию. Стилистика, форматирование, типографика значения не имеют (кроме грубых ошибок).
При оплате в 0.2 wmz / 1000 требуется также следить за стилистикой и логикой предложений.
Пишите на почту janepochta(гав-гав!)gmail.com
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для проведения рекламных компаний нам требуются люди для работы на форумах. Требования: - проживание в городе Санкт-Петербург - удаленная работа, необходимо наличие компьютера, в дальнейшем возможно официальное трудоустройство и работа в офисе (по желанию) - возможность работы от ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Срочно требуется корректор текстов на английском языке. Объемы работ немалые и постоянные. Прошу указывать в проекте: 1. стоимость работы 2. график работы 3. какие объемы сможете обрабатывать в день 4. примеры работ 5. уровень англ. языка Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект. UPD: ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие. Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв) Требования к кандидатам: 1) безупречная грамотность 2) надежность 3) обязательность 4) возможность работать в дневное время в интерактивном режиме (я отправляю текст, вы проверяете и возвращаете) Если вы ...Редактирование и Корректура40 заявокЗакрыт13 лет назад
Переводческой компании ABBYY Language Services срочно требуются специалист по редактированию английских текстов по тематике маркетинг и PR.Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании «Логрус» требуется внештатный редактор-корректор. Требования к кандидатам: грамотность, опыт редактирования, знание английского языка. Обязанности: вычитка текстов, переведенных с английского на русский (тематика: локализация, связанные с ней процессы и технологии, управление проектами). Тестовое задание прилагается. Отредактируйте, ...Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт13 лет назад
В интернет-магазин товаров народного потребления требуется корректор! Задача: читка текстов и корректура (правка) грамматических и пунктуационных ошибок. Требования: абсолютная грамотность! Отличное знание правил русского языка. Внимательность, усидчивость. Профильное образование (филологическое) является плюсом. Работы много, оплата сдельная. Просьба в ...Редактирование и Корректура54 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаем корректоров для долгосрочного удаленного сотрудничества. Объемы большие. Оплата - 0,1$/1000 (10$/100 000 симв) Требования к кандидатам: 1) безупречная грамотность 2) надежность 3) обязательность Если вы не уверены в своих силах и грамотности,прошу вас не подавать заявку на данную вакансию. Все заявки ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт13 лет назад
Бюро переводов на контрактной основе требуются корректоры, редакторы - переводчики английского, немецкого, французского языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, с высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским. Основное требование – возможность нахождения ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который будет исправлять ошибки в предложенном тексте. Пунктуация, орфография и т.д. Тексты маленькие, работы немного как и денег на оплату. На постоянной основе. Пол, возраст, стаж не важен. Частое нахождение Онлайн и наличие скайпа или ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт13 лет назад