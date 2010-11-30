Требуется корректор

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки570 просмотров
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Доброго времени суток!

На постоянную удаленную работу требуется корректор.

Требования:

1)Безупречная грамотность.

2)Способность качественно вычитать 100.000 символов в сутки и более. Такая нагрузка не ежедневно, но бывает.

3)Часовой пояс UTC+02:00 Минск - Киев (+/- 1-2 часа).

4)Ежедневное нахождение на связи по icq, скайпу или почте.

Оплата:

2 типа работ: 0.1 и 0.2 wmz / 1000 символов без пробелов.

При работе по 0.1 wmz / 1000 не требуется серьезной правки текстов, все что нужно - исправить орфографию и пунктуацию. Стилистика, форматирование, типографика значения не имеют (кроме грубых ошибок).

При оплате в 0.2 wmz / 1000 требуется также следить за стилистикой и логикой предложений.

Пишите на почту janepochta(гав-гав!)gmail.com

13 лет назад
aeternus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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