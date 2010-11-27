Требуется редактор-аналитик переводов

Отделу контроля качества при бюро научно-технических переводов «Альянс PRO» на удаленной штатной основе требуется редактор-аналитик.

Требования:

1. Хорошие базовые знания в технических, юридических и экономических дисциплинах.

2. Высокий уровень владение навыками перевода в англо-русской и русско-английских парах, отличное знание русской и английской грамматики.

3. Навыки составления глоссариев и работы с терминологией

4. Внимательность к деталям, педантичность, аналитический склад ума

5. Постоянное обучение и самообучение (при поддержке коллег, библиотеки, тематических проектных материалов).

6. Умение работать в стрессовых ситуациях, ненормированный рабочий день.

7. Постоянный доступ в Интернет (Skype)

Для кандидатов предполагается входное тестирование на научную редакторскую проверку и правку по трем тематикам (техника, право, экономика), тестовый перевод на английский. После этого оплачиваемый испытательный период до 2 месяцев (с возможностью сокращения срока).

Резюме прошу присылать на [email protected], в теме письма указать [QA specialist].

Для успешных кандидатов из РФ возможно официальное трудоустройство.

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