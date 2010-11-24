Требуется специалист по интернет-рекламе

Срочно требуется корректор текстов на английском языке. Объемы работ немалые и постоянные. Прошу указывать в проекте: 1. стоимость работы 2. график работы 3. какие объемы сможете обрабатывать в день 4. примеры работ 5. уровень англ. языка Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проект. UPD: ...
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Для проведения рекламных компаний нам требуются люди для работы на форумах.
Требования:
- проживание в городе Санкт-Петербург
- удаленная работа, необходимо наличие компьютера, в дальнейшем возможно официальное трудоустройство и работа в офисе (по желанию)
- возможность работы от 4 часов день
- желательно гуманитарное образование, возможно студенты старших курсов.
Обязанности:
- серьезное изучение продуктов и услуг наших клиентов
- участие в обсуждениях на форумах различной тематики: поддержка тем, создание новых, поднятие старых, выгодных с точки зрения наших рекламных компаний
- Выполнение нескольких "ролей" на форумах
- составление сообщений, которые выгодны нам и нашим клиентам со скрытым рекламным подтекстом.
Дополнительные плюсы:
- наличие аккаунтов на форумах с высокой посещаемостью
- опыт работы постером на форумах, в рекламном агентстве и т.д.
- актерское мастерство
Оплата по договоренности. В зависимости от количества времени, которое Вы можете уделить этой работе.
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