Требуется специалист по интернет-рекламе

Для проведения рекламных компаний нам требуются люди для работы на форумах.

Требования:

- проживание в городе Санкт-Петербург

- удаленная работа, необходимо наличие компьютера, в дальнейшем возможно официальное трудоустройство и работа в офисе (по желанию)

- возможность работы от 4 часов день

- желательно гуманитарное образование, возможно студенты старших курсов.

Обязанности:

- серьезное изучение продуктов и услуг наших клиентов

- участие в обсуждениях на форумах различной тематики: поддержка тем, создание новых, поднятие старых, выгодных с точки зрения наших рекламных компаний

- Выполнение нескольких "ролей" на форумах

- составление сообщений, которые выгодны нам и нашим клиентам со скрытым рекламным подтекстом.

Дополнительные плюсы:

- наличие аккаунтов на форумах с высокой посещаемостью

- опыт работы постером на форумах, в рекламном агентстве и т.д.

- актерское мастерство

Оплата по договоренности. В зависимости от количества времени, которое Вы можете уделить этой работе.