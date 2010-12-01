Здравствуйте.

Веб-студии требуются переводчики, которые владеют следующими языками.

Русский

• Английский

• Немецкий

• Французкий

• Испанский

• Итальянский

• Турецкий

• Польский

• Японский

Если вы будете переводить через переводчика - не беда, если вы владеете языков посредственно - тоже ничего страшного, но перевод должен быть в итоге достаточно хорошо читаемый. Если вы знаете 1 или несколько языков - очень хорошо, обращайтесь. Для вас найдется немало работы, оплата будет осуществятся по факту выполнения заказа.

Насчет длительности сотрудничества я точно сказать не могу, и переводчики на Польский, Турецкий, Японский язык скорей всего примут всего 1 заказ, но переводчики, владеющие Английским точно без дальнейших заказов не останутся.

Skype - Beibarsov.