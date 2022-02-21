Всем, привет! Меня зовут Маша, я - проджект-менеджер в студии презентаций 99 слайдов ([url=https://99slides.net/]https://99slides.net/[/url]). Сейчас я ищу редактора на проект: Редактура презентации на английском языке в финансовом секторе. Необходимо иметь опыт работы с такими темами ...
Литературная редакция текста курса “Управление гневом”
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем литредактора с хорошим пониманием темы психологии для вычитки текста курса: “Управление гневом”: https://docs.google.com/document/d/1pSmnh3le_SYUDmX6cIH8vhzbPOU1LMo4fW4OXLrDrBA/edit?usp=sharing
Курс создается для приложения UpLife: https://apps.apple.com/ua/app/uplife/id1534293422
Курс состоит из коротких сессий, рассчитанных на 5-10 минут начитки (500 - 1000 слов). Объем курса 10 сессий.
Пример готового курса: https://docs.google.com/document/d/1yhStFNyR7X8d6EINa5_BTPVR3sM2sXYmPRRCugMZfWM/edit?usp=sharing
Требования к тексту:
https://docs.google.com/document/d/1_SZImfI64h_cUhQ2crVA4U5h2-Voeq6YQsEAES7IvlY/edit?usp=sharing
Приветствуется доработка авторских текстов для того, чтобы текст звучал более увлекательно: примеры из жизни, отсылки к знаменитостям, истории в контексте темы. Tone of voice - формальный, но дружеский.
В тексте курса предполагается использование интерактивных упражнений. К упражнениям должна быть сделана соответствующая подводка. Разметка упражнений не входит в работу литредактора и будет выполнена отдельно после проработки текста.
Если вам интересно участие в проекте, который способствует созданию внутреннего благополучия для людей во всем мире - присоединяйтесь к нашей команде. В заявке просьба указать примеры релевантных текстов и примерную стоимость проработки курса.
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