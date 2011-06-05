Набрать текст (40 стр.) с фотографий

$33
Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок901 просмотр
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Есть текст одной курсовой работы, которую необходимо набрать на компьютере в Ворде. Качество изображений (c фотокамеры телефона) не очень хорошее, однако можно понять по смыслу. Если где то что-то совсем не понятно - то оставляйте место и подписывайте красным соответствующее извещение о том, что текст не распознан.

Но думаю, что всё должно получиться.

Единственное требование - не выбирать данный проект если Вы не понимаете что такое элементарное "рисование" (квадратики и текст в них, стрелочки) в ворде и как делаются таблицы.

Мне нужно выполнить работу как можно раньше. Я думаю что за день её набрать не сложно.

Оплата от 1000 рублей (в зависимости от качества), что за 40 страниц набирания ГОТОВОГО ТЕКСТА я считаю не мало (это не копирайтинг и не рерайтинг). Но если есть другое мнение - оставляйте свои предложения по срокам и цене.

Архив прилагается ссылкой: http://narod.ru/disk/15664332001/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.rar.html (55 МБ). В нём 5 папок: "Введение", "Глава 1", "Глава 2.1", "Глава 2.2", "Глава 2.3". Это всё что от Вас требуется набрать. Не пугайтесь количества файлов в папках. НА самом деле страниц 40, просто на каждую страницу по 2-3 фотографии!

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЗАГРУЖАЮ ВВЕДЕНИЕ (ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ И НАБОРУ).

13 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alex-gtr
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил работу отвратительно. Человек не знает, что такое элементарное "рисование" в ворде. Текст набрал с кучей ошибок. В итоге подвёл меня жестоко и я сам набирал текст за него за день до сдачи. Не считаю нужным платить ни рубля. Если есть сомнения в чём-то, то можете посмотреть его собственную "работу", которую он мне прислал. Не имейте с ним дело. Выкладываю ссылкой на суд. http://narod.ru/disk/15675634001/%D0%92%D0%B2%D0%BB5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx.html
НЕ ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ ЗА РАБОТУ. Вы не посмотрели мою окончательную работу! Последняя работа сделана идельная, никаких ошибок! Это ваша холатность! И вы сами попросили мой кошелёк для оплаты , но сами так и не заплатили! alex891 | 17.06.2011 в 08:41 Давайте рублёвый счёт Вебмани, пришлю Вам оплату. Вот работа , которую вы даже не посмотрели http://rghost.ru/13885531 Работу вообще-то до вашей сдачи я сделать успел.