Набрать текст (40 стр.) с фотографий

Есть текст одной курсовой работы, которую необходимо набрать на компьютере в Ворде. Качество изображений (c фотокамеры телефона) не очень хорошее, однако можно понять по смыслу. Если где то что-то совсем не понятно - то оставляйте место и подписывайте красным соответствующее извещение о том, что текст не распознан.

Но думаю, что всё должно получиться.

Единственное требование - не выбирать данный проект если Вы не понимаете что такое элементарное "рисование" (квадратики и текст в них, стрелочки) в ворде и как делаются таблицы.

Мне нужно выполнить работу как можно раньше. Я думаю что за день её набрать не сложно.

Оплата от 1000 рублей (в зависимости от качества), что за 40 страниц набирания ГОТОВОГО ТЕКСТА я считаю не мало (это не копирайтинг и не рерайтинг). Но если есть другое мнение - оставляйте свои предложения по срокам и цене.

Архив прилагается ссылкой: http://narod.ru/disk/15664332001/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.rar.html (55 МБ). В нём 5 папок: "Введение", "Глава 1", "Глава 2.1", "Глава 2.2", "Глава 2.3". Это всё что от Вас требуется набрать. Не пугайтесь количества файлов в папках. НА самом деле страниц 40, просто на каждую страницу по 2-3 фотографии!

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЗАГРУЖАЮ ВВЕДЕНИЕ (ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ И НАБОРУ).