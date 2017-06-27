Наполнить группу Вконтакте контентом.

Только для исполнителей с медицинским образованием (нужно понимать, о чем идет речь) Есть сайт медицинского центра (две языковых версии РУ и UA) Есть уже размещенные хорошие написанные врачом статьи (некоторые с фото, некоторые нужно дополнить фотоматериалами) Необходимо согласно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить группу ВК контентом: Тематические выкладки на стене и в меню группы, в фото и видео альбомах, а так-же, в разделе статьи. Авторский контент не требуется, можно брать информацию с других ресурсов схожей направленности.
Тематика группы: Онлайн игры, приложения для смартфонов и ВК.
Всего требуется создать около 120 записей на стене, меню группы и статьях (суммарно). Создать 4 альбома по 100-150 фото в каждом и 30 видеозаписей. Пожалуйста, подойдите к заданию ответственно! Гонорар я выставил достойный.
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