Наполнить группу Вконтакте контентом.

Необходимо наполнить группу ВК контентом: Тематические выкладки на стене и в меню группы, в фото и видео альбомах, а так-же, в разделе статьи. Авторский контент не требуется, можно брать информацию с других ресурсов схожей направленности.

Тематика группы: Онлайн игры, приложения для смартфонов и ВК.

Всего требуется создать около 120 записей на стене, меню группы и статьях (суммарно). Создать 4 альбома по 100-150 фото в каждом и 30 видеозаписей. Пожалуйста, подойдите к заданию ответственно! Гонорар я выставил достойный.