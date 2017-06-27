Медицинский корпирайт (рерайт) на украинском и русском языках

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок319 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только для исполнителей с медицинским образованием (нужно понимать, о чем идет речь)

Есть сайт медицинского центра (две языковых версии РУ и UA)

Есть уже размещенные хорошие написанные врачом статьи (некоторые с фото, некоторые нужно дополнить фотоматериалами)

Необходимо согласно новой структуре сайта и новой структуре статей собрать из имеющегося полезный для пользователя материал. Некоторые тексты нужно будет вычитать, дописать, отрерайтить.

Или собрать из трех уже имеющихся одну.

Примерная структура разделов:

Захворювання шкіри та підшкірної жироврої клітковини

    Ліпома

    Атерома

    Гемангіома

    Фурункул

    Карбункул

    Паронімій

    Врісший ніготь

Формат подачи материала (пример):

·        Общие сведения о геморрое

·        Причины геморроя

·        Симптомы геморроя

·        Виды геморроя

·        Осложнения от геморроя

·        Лечение геморроя

·        Профилактика геморроя

·        Видео о геморрое

Примерные цены, обьем в сутки указывайте в заявке.

6 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад