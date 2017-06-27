Медицинский корпирайт (рерайт) на украинском и русском языках

Только для исполнителей с медицинским образованием (нужно понимать, о чем идет речь)

Есть сайт медицинского центра (две языковых версии РУ и UA)

Есть уже размещенные хорошие написанные врачом статьи (некоторые с фото, некоторые нужно дополнить фотоматериалами)

Необходимо согласно новой структуре сайта и новой структуре статей собрать из имеющегося полезный для пользователя материал. Некоторые тексты нужно будет вычитать, дописать, отрерайтить.

Или собрать из трех уже имеющихся одну.

Примерная структура разделов:

Захворювання шкіри та підшкірної жироврої клітковини

Ліпома

Атерома

Гемангіома

Фурункул

Карбункул

Паронімій

Врісший ніготь

Формат подачи материала (пример):

· Общие сведения о геморрое

· Причины геморроя

· Симптомы геморроя

· Виды геморроя

· Осложнения от геморроя

· Лечение геморроя

· Профилактика геморроя

· Видео о геморрое

Примерные цены, обьем в сутки указывайте в заявке.