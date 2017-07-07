Описания товара (сумки) 100 штук, по фото

День добрый, нужно сделать описания сумок и галантереи по фотографиям. Вам дается ссылка на товар на таобао (пример https://world.tmall.com/item/552499837969.htm?spm=a230r.1.14.286.ebb2eb2P7ge56&id=552499837969&ns=1&abbucket=16 - ссылка для примера, НЕ соответствует описанию ниже).

Приметно 400-450 символов на одно

описание. Всего 100

штук. Сделать нужно за 3 дня.

Бюджет - 15 руб/описание.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ (описание НЕ соответствует ссылке):

Стильная женская сумка из 100% кожи

Размер сумки: длина – 33 см, высота - 24 см, ширина – 11 см.

В сумке одна кожаная ручка, а также один съемный ремень на плече, длина ремня регулируется.

Стильная сумка из качественной мягкой и натуральной кожи для деловых

леди и тех, кто следит за модой. Сумка абсолютно гладкая, что делает ее

аккуратно и красивой. По вместительности эта модель ушла вперед, так как

вы сможете взять с собой не только женские мелочи, но и планшет.

Сзади в сумке есть дополнительный карман на молнии.

Сумка закрывается на молнию.

Внутреннее строение: 2 отделения, 2 накладных кармана для мобильного и документов, 1 карман на молнии, 1 разделитель на молнии.

Использована прочная и надежная фурнитура и подкладка из натуральных тканей.

На дне сумки есть 4 металлические ножки.