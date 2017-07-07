Добрый день! Написание тайтла и дискрипшена для уже существующих статей. Мне необходимо написание статей для моего сайта http://www.proff-grup.ru/ Направление сайта строительные услуги. Статьи по 3-4 к знаков, под ключевые запросы, ключи даю я. Основные тематики Электромонтажные работы Видеонаблюдение Сантехнические работы Установка генераторов
Описания товара (сумки) 100 штук, по фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, нужно сделать описания сумок и галантереи по фотографиям. Вам дается ссылка на товар на таобао (пример https://world.tmall.com/item/552499837969.htm?spm=a230r.1.14.286.ebb2eb2P7ge56&id=552499837969&ns=1&abbucket=16 - ссылка для примера, НЕ соответствует описанию ниже).
Приметно 400-450 символов на одно
описание. Всего 100
штук. Сделать нужно за 3 дня.
Бюджет - 15 руб/описание.
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ (описание НЕ соответствует ссылке):
Стильная женская сумка из 100% кожи
Размер сумки: длина – 33 см, высота - 24 см, ширина – 11 см.
В сумке одна кожаная ручка, а также один съемный ремень на плече, длина ремня регулируется.
Стильная сумка из качественной мягкой и натуральной кожи для деловых
леди и тех, кто следит за модой. Сумка абсолютно гладкая, что делает ее
аккуратно и красивой. По вместительности эта модель ушла вперед, так как
вы сможете взять с собой не только женские мелочи, но и планшет.
Сзади в сумке есть дополнительный карман на молнии.
Сумка закрывается на молнию.
Внутреннее строение: 2 отделения, 2 накладных кармана для мобильного и документов, 1 карман на молнии, 1 разделитель на молнии.
Использована прочная и надежная фурнитура и подкладка из натуральных тканей.
На дне сумки есть 4 металлические ножки.
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