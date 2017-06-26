Работа с ексель прайс

Человек умеющий работать с макросами или формулами. Имеем действующий прайс с 8 тыс позиций и еще новые позиции. Нужно добавить новые позиции, сравнить по названию показать дубли. Добавить универсальное описание. Добавить универсальный заголовок.

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