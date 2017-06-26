Отредактировать тексты в соответствии с заданными требованиями

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок256 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо отредактировать (сократить) тексты, дополнить нужной информацией (я скажу какой). Объем обрабатываемого текста - 26000 збп

6 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад