Нужен рерайт

$80
Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок329 просмотров
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Нужен рерайт строительной тематики.

Нужно отредактировать около 50 файлов по 3-5 страниц.

Оставляйте контакты.

Работа давольно срочная.

16 лет назад
prax
Россия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
k0r1
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$80
Выполнил рерайт,качество и скорость очень высокое! Буду сотрудничать дальше.