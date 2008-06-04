Отредактировать статью

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок237 просмотров

Требуется отредактировать и дополнить статью по Lotus 7.

Глубокие знания предметной области не требуются.

Нужен талант и творческий подход.

Информацию можно брать из открытых источников.

Срок - 3 дня.

Объём работы - 30 листов А4. (отредактировать, выкинуть лишнее, дополнить по смыслу).

Цена вопроса - 50$.

Оплата - после первых 5 страниц.

Контакт - icq: 492-713-405

17 лет назад
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Райт Макс 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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