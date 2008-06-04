Здравствуйте! Нужен рерайт 4 статей по 1000 знаков. Срок: до завтрашнего утра - 10 -00 по Москве. Оплата: 1$ за тысячу знаков. Подробности и предложения в icq:418-796-275
Отредактировать статью
Требуется отредактировать и дополнить статью по Lotus 7.
Глубокие знания предметной области не требуются.
Нужен талант и творческий подход.
Информацию можно брать из открытых источников.
Срок - 3 дня.
Объём работы - 30 листов А4. (отредактировать, выкинуть лишнее, дополнить по смыслу).
Цена вопроса - 50$.
Оплата - после первых 5 страниц.
Контакт - icq: 492-713-405
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброго всем времени суток! Нужен небольшой рерайт по спортивной тематике. Оплата 1$ за 1000 зн.нужно сегодня к 23.00 лучше даже к 22.00. Моя аська 465231300 пишите, я на связи. ТЗ прилагаю, сделать можете не ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $15
Приветствую. Нужен рерайтер с фантазией для переписывания 1 статьи. Одну статью нужно переписать 10 раз. Объем статьи ~400 слов. Оплата 1.5 wmz за вариант. Статья не сложная, ознакомительная, без специальных терминов и понятий. Тематика ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется отредактировать текст и после, в этом же стиле дописать около 25-35% от имеющегося текста. Пример текста прилагается - Он состоит из одного описания и одной статьи на двух языках. Оба текста не кондиционные ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Суть: нами была куплена база выставок у англ. оператора. На автомате были переведены города, страны, а также краткие описания выставки. Местами перевод очень корявый. Поэтому требуется доведения этих фраз до нормального русского языка. ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат. (обычный текст + теги. например каждый абзац заключается в .... , списки в ... и т.д. ) Работа ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS. Задача сводится к следующему: - взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен17 лет назад
Ищем фрилансера из Днепропетровска на заливку англоязычного контента: copie/paste из Ворда в CMS сайта. Приблизительный объем работы: 10 рабочих дней. Требования такие: – проживание в Днепропетровске; – базовые знания ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить качественный рерайт статьи по экономико-информационной тематике около 3000знаков, с возможным ее сжатием до 2,5-2 тыс знаков. Рерайт должен быть выполнен с сохранением стиля текста (научный) Работа небольшая, нужна к четвергу ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
Набрать 50-75 стр. текста с математическими формалами в редакторе формул. шрифт 14, отступы 2, 3, 2, 1,5, одинарный интервал Срок 2-3 дняРедактирование и Корректура19 заявокЗакрыт17 лет назад