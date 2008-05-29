Форматирование текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки374 просмотра

Требуется перевести текст из pdf-книги в спец. формат.

(обычный текст + теги. например каждый абзац заключается в

....

, списки в ... и т.д. )

Работа простейшая, но очень трудоёмкая.

Оплата - 5$ за 30страниц исходного текста (плюс-минус 5стр).

Общий объём 300 страниц. Можно брать частями.

Контакт ТОЛЬКО через icq - 745469. Стучите.

17 лет назад
freak_zp
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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