Отредактировать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен18 заявок530 просмотров

Здравствуйте! Есть сосканированый текст. Необходимо его отредактироваить (исправить ошибки, немного добавить своего) и сократить. Срочно!Всего 11 текстов. Ваши цены за 1 стр и ICQ оставляйте здесь.

Чем меньше сумма, тем лучше. Задание легкое.

17 лет назад
_Kseniya_
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 лет назад
Работа выполнена на "Отлично". Быстро, качественно, учтены все пожелания. В общении вежлива. Молодец!!
Рассчиталась вовремя и согласно договоренности, проблем никаких не возникло. Приятно сотрудничать и приятно общаться.

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 лет назад
ТОП-10
Редактирование и Корректура