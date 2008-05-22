Перевод документов в электр. вид. Создание архива.

Нужен человек на постоянку для превода документов в растровые изображения (сканирование), распознование и редактирование тех неточностей которые при распозновании появились. Тем самым создать элктронный архив. Пишите цену за работу над 1 страницей формата А4. Бюджет 200 вмз в месяц (НА первый месяц), дпалее постоянное увеличение объемов