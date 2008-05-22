Перевод документов в электр. вид. Создание архива.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок395 просмотров

Нужен человек на постоянку для превода документов в растровые изображения (сканирование), распознование и редактирование тех неточностей которые при распозновании появились. Тем самым создать элктронный архив. Пишите цену за работу над 1 страницей формата А4. Бюджет 200 вмз в месяц (НА первый месяц), дпалее постоянное увеличение объемов

17 лет назад
PetrovP
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров