Коррект. перевода из дореволюционной орфографии

Есть 4 книги в дореволюционной орфографии - в текстовом виде (html, т.е. уже с OCR) и как факсимиле (DjVu).

Скриптом некоторые буквы старой орфогрфии были заменены на новые (Ъ на е, i на и, убран ъ в конце слов), однако нужно прсмотреть текст на предмет всяких "наваго", "интересныя" и пр. мелкие ошибки.

В книгах (кол. страниц - знаков с пробелами)

ТА 1 204 552 710

ТА 2 149 359 275

ТА 3 156 353 513

ТА 4 158 491 568