Из того что есть на сайте www.graflab.ru. Сделать конфетку :). Пишите цены, сроки.
Коррект. перевода из дореволюционной орфографии
Есть 4 книги в дореволюционной орфографии - в текстовом виде (html, т.е. уже с OCR) и как факсимиле (DjVu).
Скриптом некоторые буквы старой орфогрфии были заменены на новые (Ъ на е, i на и, убран ъ в конце слов), однако нужно прсмотреть текст на предмет всяких "наваго", "интересныя" и пр. мелкие ошибки.
В книгах (кол. страниц - знаков с пробелами)
ТА 1 204 552 710
ТА 2 149 359 275
ТА 3 156 353 513
ТА 4 158 491 568
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо оперативное редактирование статья туристской направленности.Завершен17 лет назад
Нужно несколько авторов для рерайта текста. Текст легкий- по туризму. Предпочтение тем кто предложит лучший вариант по сочетанию цена-качество оставляйте контактыЗавершен17 лет назад
Надо по имеющимся отсканированным листам оформить их в doc Листы в приложении. Надо сделать до 18.00 по Москве Оплата 100 руб. при наборе в течение 1 часа и 150 ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Необходим очень глубокий рерайт статьи. 2700 буковЗавершен17 лет назад
- $30
Необходима срочная конвертация текста из формата pdf в формат doc (c небольшим редактированием в word). Текст объемом примерно 150 стр. 14 кегелем (Times New Roman). Время испонения заказа 20 мая 2008 10:00 утра ...Завершен17 лет назад
- $6
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 5200 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
- $8
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 7500 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
- $12
Необходим рерайт 2-х статей, глубокий. 11500 буков. Просьба оставлять предложение тут, а не в ЛСЗакрыт17 лет назад
Требуется: переделать тексты на сайте eur o p ean clinics точка ru Текст должен быть "живым", более доступным и понятным языком для клиентов, способствовать продажам услуг на сайте ...Завершен17 лет назад